У Києві з озера дістали тіло жінки

Трагедія сталась у столичних Бортничах.

ілюстрація ДСНС

У Києві в озері виявили тіло жінки. Щоб дістати загиблу на берег, викликали рятувальників. Про це повідомляє ДСНС.

Трагедія сталась у столичних Бортничах.

За словами рятувальників, вони отримали повідомлення, що в озері "Заплавному" виявили тіло людини.

"На місці водолази-рятувальники дістали тіло жінки з води, яке знаходилося на відстані 6 метрів від берега. Загиблу передали правоохоронним органам, які й будуть встановлювати причини та обставини трагічного випадку", – повідомили в ДСНС.

Раніше ми писали, що в центрі Києва раптово померла жінка.

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