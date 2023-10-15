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Фінляндія хоче заборонити угоди з нерухомістю для росіян

10:38, 15 жовтня 2023
Планується кілька законодавчих проєктів, які можуть заборонити росіянам укладати угоди з нерухомості.
Фінляндія хоче заборонити угоди з нерухомістю для росіян
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У Фінляндії розглядають можливість повної заборони угод з нерухомістю для росіян,  заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен в інтерв'ю газеті Helsingin Sanomat.

"Оцінка операцій з нерухомістю з громадянами країнами за межами ЄС, зокрема з росіянами була переглянута. Протягом зими буде оцінена можливість повної заборони цих угод або значних додаткових обмежень", – сказав Хяккянен.

Крім того, за його словами, в країні буде посилена перевірка транзакцій.

Міністр також додав, що така заборона передбачатиме низку винятків, і, крім того, буде затверджено перелік конкретних ситуацій, у яких подібні угоди будуть можливими.

Також один із проєктів полягає в тому, що згодом закон може втрутитися сильніше, ніж зараз, якщо компанії продадуть щось критичне не тій країні.

"Щоб не сталося так, як тоді, коли з'ясувалося, що росіяни володіють Гельсінською верф'ю (підприємство для будівництва і ремонту суден - ЕП) або чимось іншим", - додав Хяккянен.

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