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Эвакуация украинцев из Сектора Газа не удалась: Израиль отозвал разрешение на выезд за два часа до его начала, — омбудсмен

08:23, 15 октября 2023
Сейчас есть официальное заявление по этому поводу от украинского МИД, и посол направил официальную ноту протеста.
Эвакуация украинцев из Сектора Газа не удалась: Израиль отозвал разрешение на выезд за два часа до его начала, — омбудсмен
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Украина работает над эвакуацией своих граждан из Газы, но сталкивается с проблемами. Об этом рассказал Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона.

По его словам, 243 украинца нуждаются в эвакуации.

«Но мы понимаем, что эта цифра точно не окончательная. Она будет расти», – сказал Лубинец и отметил, что из-за проблем со связью «конект с нашими гражданами теряется».

Среди граждан, пригласивших эвакуацию, по его словам, преимущественно женщины, которые вышли замуж за палестинцев и проживали на территории сектора Газа.

«В семьях появились дети. У кого из детей есть документы украинского образца, у кого нет. У кого-то вышел срок по украинским паспортам. МИД работает максимально эффективно, чтобы нам разрешили физически туда приехать, на пункт пересечения, чтобы все граждане Украины, нуждающиеся в помощи, такую помощь получили. Нам неважно, документы просрочены или нет, мы сделаем все, чтобы эвакуировать их», – отметил Лубинец.

Лубинец отметил, что вчера была официальная договоренность о разрешении эвакуировать граждан Украины из Сектора Газа в Египет, как и граждан других иностранных государств. Однако накануне эвакуации разрешение было отозвано.

«Должны были пересечь пункт пропуска «Рафах». Это фактически единственный пункт пересечения, который может использоваться для эвакуации гражданского населения, через который граждане иностранных стран могут выйти на территорию Египта. Сегодня за два часа до этой эвакуации по непонятным причинам МИД Израиля сообщил о том, что они не обеспечивают безопасность и отзывают это разрешение», – рассказал Лубинец.

Он добавил, что сейчас уже есть официальное заявление по этому поводу от нашего МИД, и наш посол направил официальную ноту протеста. Также, по словам Лубинца, сделали или планируют сделать еще ряд стран.

«Мы не понимаем, почему не разрешают эвакуацию граждан Украины, как и остальных граждан иностранных государств. Тем более что эвакуацию пригласили женщины и дети...», – прокомментировал он.

Лубинец отметил, что пункт пересечения остается открытым со стороны Египта и египетские власти обещают максимально способствовать эвакуации наших граждан.

«Но как, когда это будет, когда Израиль разрешит… Фактически от Израиля мы просим, чтобы этот пункт пересечения был безопасен, чтобы его не бомбили. От палестинцев и власти Палестины мы просим, чтобы разрешили выйти нашим гражданам, а египетские власти просто их пропустили, приняли. Таков треугольник. Но три страны между собой сейчас не общаются – Палестина, Сектор Газа и Израиль, здесь свои отношения…», – сказал омбудсмен.

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