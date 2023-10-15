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Первый эвакуационный рейс: из Израиля вывезли 207 украинцев

08:44, 15 октября 2023
Первый эвакуационный рейс с 207 гражданами Украины, в том числе 63 детьми, на борту вылетел из Тель-Авива в Бухарест 14 октября.
Первый эвакуационный рейс: из Израиля вывезли 207 украинцев
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Вечером 14 октября первый эвакуационный рейс из Израиля с 207 гражданами Украины вылетел из Тель-Авива в Бухарест. Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

«Первый эвакуационный рейс с 207 гражданами Украины, в том числе 63 детьми, на борту вылетел из Тель-Авива в Бухарест.

Следующий рейс планируется на 15 октября в г. Клуж (Румыния). Планируем вывезти 155 украинцев», - отметил он.

Посольство Украины в Израиле сообщило, что первым эвакуационным рейсом авиакомпании HiSky в Бахарест первоочередно отправились «дети, женщины, пожилые люди, а также те граждане, которые уже несколько дней находились в Бен Гурионе и не могли вылететь из-за массовой отмены перевозчиками авиарейсов».

По прибытии в Бухарест украинцы получат помощь от посольства Украины в Румынии и румынских партнеров.

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