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Напруга між країнами зменшилась: відносини між Китаєм та США почали стабілізуватися

09:38, 15 жовтня 2023
Після низки контактів Пекіну та Вашингтону двосторонні відносини країн перестали погіршуватися та стабілізувалися.
Напруга між країнами зменшилась: відносини між Китаєм та США почали стабілізуватися
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Міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив, що двосторонні відносини Пекіну та Вашингтону перестали погіршуватися та стабілізувалися. Про це йдеться у заяві китайського МЗС.

Так, 14 жовтня Ван І провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, який тоді здійснював візит на Близький Схід.

Посадовці обговорили палестино-ізраїльський конфлікт. Ван І висловився, що Китай виступає проти всіх дій, які завдають шкоди цивільному населенню, і засуджує будь-які дії, які порушують міжнародне право. 

За його словами, першочерговим завданням є якнайшвидше припинення вогню та охолодження ситуації, щоб уникнути загострення гуманітарної катастрофи. А основний шлях розв'язання палестинського питання полягає в реалізації «рішення про дві держави», створенні незалежної палестинської держави та реалізації мирного співіснування між Палестиною та Ізраїлем.

Блінкен заявив, що США підтримують це рішення і підтримують роль ООН у полегшенні ситуації та наданні гуманітарної допомоги, а також готові зміцнювати зв'язок і координацію з Китаєм.

Ван І зазначив, що останнім часом Китай і США провели ряд контактів на високому рівні, двосторонні відносини припинили погіршуватися і стабілізувалися, що вітається народами двох країн і міжнародною спільнотою.

«Є надія, що Сполучені Штати працюватимуть спільно з Китаєм, реалізовуватимуть консенсус, досягнутий двома лідерами держав на Балі, подолають втручання та усунуть перешкоди, розширять позитивний і скоротять негативний список, ефективно поважатимуть ключові інтереси Китаю і повернуть китайсько-американські відносини на шлях стабільного розвитку», - йдеться у заяві МЗС Китаю.

Водночас Блінкен наголосив, що США готові співпрацювати з Китаєм для реалізації важливого консенсусу, досягнутого президентами Джо Байденом і Сі Цзіньпіном на Балі. А також Штати заявили про готовність відповідально керувати американо-китайськими відносинами та сприяти їхній стабільності.

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