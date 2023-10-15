За какой период учитывают доходы домохозяйства для назначения субсидии: ответ ПФУ

В Пенсионном фонде Украины рассказали, за какой период должен учитываться доход домохозяйства для назначения жилищной субсидии.
Для расчета жилищной субсидии среднемесячный совокупный доход лиц учитывается:
- в случае, когда субсидия назначается с начала неотапливаемого сезона – за III и IV кварталы предыдущего календарного года;
- в случае, когда жилищная субсидия назначается с начала отопительного сезона – за I и II кварталы текущего календарного года;
- в случае, когда жилищная субсидия назначается не с начала отопительного (неотапливаемого) сезона – за два квартала, предшествующие месяцу, предшествующему месяцу обращение за назначением жилищной субсидии.
В ПФУ добавили, что жилищная субсидия на приобретение сжиженного газа, жесткого и жидкого печного бытового топлива назначается исходя из размера дохода лиц за предыдущий календарный год.
Ранее украинцам напомнили об изменениях, относительно которых следует информировать Пенсионный фонд.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.