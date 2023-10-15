За какой период учитывают доходы домохозяйства для назначения субсидии: ответ ПФУ

Субсидия на приобретение сжиженного газа, жесткого и жидкого печного бытового топлива назначается исходя из размера дохода лиц за предыдущий календарный год.

В Пенсионном фонде Украины рассказали, за какой период должен учитываться доход домохозяйства для назначения жилищной субсидии.

Для расчета жилищной субсидии среднемесячный совокупный доход лиц учитывается:

в случае, когда субсидия назначается с начала неотапливаемого сезона – за III и IV кварталы предыдущего календарного года;

в случае, когда жилищная субсидия назначается с начала отопительного сезона – за I и II кварталы текущего календарного года;

в случае, когда жилищная субсидия назначается не с начала отопительного (неотапливаемого) сезона – за два квартала, предшествующие месяцу, предшествующему месяцу обращение за назначением жилищной субсидии.

В ПФУ добавили, что жилищная субсидия на приобретение сжиженного газа, жесткого и жидкого печного бытового топлива назначается исходя из размера дохода лиц за предыдущий календарный год.

Ранее украинцам напомнили об изменениях, относительно которых следует информировать Пенсионный фонд.

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