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  1. В Україні

Кулеба особисто просив держсекретаря США Блінкена, щоб McDonald's повернувся до України

10:17, 15 жовтня 2023
Також Кулеба зазначив, що МЗС працює й над поверненням інших світових, зокрема Ikea, H&M, Zara.
Кулеба особисто просив держсекретаря США Блінкена, щоб McDonald's повернувся до України
Фото: REUTERS
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба особисто просив держсекретаря США Ентоні Блінкена сприяти поновленню роботи мережі ресторанів швидкого харчування McDonald's у країні. Про це він розповів в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

«Коли потрібно було McDonald's повернути в Україну, я сказав Блінкену: «Поверни McDonald's в Україну». (...) І так, я подзвонив Блінкену з інших питань і насамкінець кажу: «Тоні, а що взагалі за непорядок? Що це за таке ставлення до нас?"», – заявив глава МЗС України.

Міністр вважає, що присутність McDonald's робить країну привабливішою для інвесторів.

Також Кулеба зазначив, що МЗС працює й над поверненням інших світових, зокрема  Ikea, H&M, Zara.

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