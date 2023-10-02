Трагедія в Києві: двоє молодих людей випали із вікна

Інцидент стався на Микільсько-Слобідській, 1а.

Фото: Київ Оперативний

В Києві на Микільсько-Слобідській, 1а двоє молодих людей випали з вікна. Про це пишуть у соцмережах.

Зараз на місці працюють правоохоронні органи. На жаль, люди загинули одразу на місці. Попередньо, загиблі – брат і сестра, їм було 18 та 17 років.

Офіційної інформації наразі немає.

Раніше ми писали, що на Київщині з багатоповерхівки випала 4-річна дитина.

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