На Київщині з багатоповерхівки випала 4-річна дитина

У Броварах з четвертого поверху випав хлопчик.

У суботу, 30 вересня, у Броварах Київської області з четвертого поверху випав 4-річний хлопчик. Про це повідомила пресслужба поліції Київщини.

Хлопчик сперся на москітну сітку і випав з вікна. Дитину терміново госпіталізували. Загрози його життю та здоров’ю немає.

Поліцейські встановили, що у цей момент мати відійшла в іншу кімнату.

Раніше ми писали, що на Дніпропетровщині нетверезий випав з 5 поверху, однак зачепився на дереві.

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