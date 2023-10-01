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За ініціативи Володимира Зеленського в Україні був розроблений власний Концепт реформ на посилення стійкості демократії, який передбачає створення нового суду з питань інвестицій, скорочення кількості депутатів, створення консультативно-дорадчого органу при Президенті для протидії олігархічно-корупційним загрозам, - Концепт запропонували США та іншим партнерам.

13,3 млн грн винагороди викривачу корупції у справі про хабар керівникам САП і НАБУ: чим ВАКС обгрунтував розмір виплати

Судді ВАКС зазначили, що при визначенні суми винагороди викривачу в 13,3 млн грн виходили з важливості інформації, бо вона містила фактичні дані, а також з розміру предмета корупційного правопорушення – 5 млн доларів США.

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Юрисдикція для оскарження рішень органів місцевого самоврядування про створення, реорганізацію і ліквідацію комунальних закладів, - Велика Палата відступила від попередньої позиції

Велика Палата Верховного Суду відступила від висновку щодо застосування норм права при визначені предметної юрисдикції спорів щодо оскарження рішень органів місцевого самоврядування про створення, реорганізацію і ліквідацію комунальних закладів.

  1. В Україні

На Київщині з багатоповерхівки випала 4-річна дитина

22:58, 1 жовтня 2023
У Броварах з четвертого поверху випав хлопчик.
На Київщині з багатоповерхівки випала 4-річна дитина
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У суботу, 30 вересня, у Броварах Київської області з четвертого поверху випав 4-річний хлопчик. Про це повідомила пресслужба поліції Київщини.

Хлопчик сперся на москітну сітку і випав з вікна. Дитину терміново госпіталізували. Загрози його життю та здоров’ю немає.

Поліцейські встановили, що у цей момент мати відійшла в іншу кімнату.

Раніше ми писали, що на Дніпропетровщині нетверезий випав з 5 поверху, однак зачепився на дереві.

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