Українські дрони вдарили по Сочі: є влучання у стоянку російських вертольотів — ЗМІ

Інформація щодо пошкодження ворожої техніки наразі уточнюється.

Українські безпілотники влучили у стоянку російських гелікоптерів у Сочі Краснодарського краю рф. Про це повідомили у розвідці виданню "Суспільне".

За даними ГУР, інформація щодо пошкодження російської техніки наразі уточнюється. Операція була проведена спільно з Військово-морськими силами (ВМС).

Пропагандистські канали у свою чергу писали, що ЗСУ вперше атакували Краснодарський край безпілотником Bayraktar TB2.

Раніше ми писали, що ГУР завербувало російського лейтенанта.

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