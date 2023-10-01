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Розгляд спорів до Конкурсної комісії з відбору ВККС не належить до юрисдикції жодного суду, - ВП ВС

Велика Палата Верховного Суду пояснила, куди учасникам конкурсу на посаду члена ВККС слід оскаржувати рішення Конкурсної комісії з відбору ВККС.

Верховній Раді пропонують прибрати обов’язковість явки порушника до суду у деяких категоріях справ за КУпАП

Депутати пропонують вирішити проблему постійного перенесення судами розгляду справи через необхідність обов’язкової присутності порушника.

Зміна підходів до оплати праці держслужбовців в проекті Бюджету на 2024 рік – це спроба запустити пілотний проект

Закон стосовно реформи підходів в оплаті праці чиновників не ухвалять в 2023 році, але зарплати в 2024 році будуть рахувати по-новому.

Для призначення нових суддів у 2024 році може не вистачити грошей – ВРП

У Вищій раді правосуддя звернули увагу, що бюджет на 2024 рік не враховує можливість заповнення всіх посад суддів, на які вже оголошено конкурси

Депутати взялися виконувати рішення ЄСПЛ, який назвав порушенням Конвенції відсутність прокурора у справі про притягнення водія до адмінвідповідальності

До цього Велика Палата Верховного Суду відмовилася переглядати справу заявника після рішення ЄСПЛ, пославшись на те, що орган Національної поліції на стадії досудового оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення й так фактично виконує функцію обвинувачення.

  1. В Україні

Українські дрони вдарили по Сочі: є влучання у стоянку російських вертольотів — ЗМІ

16:20, 1 жовтня 2023
Інформація щодо пошкодження ворожої техніки наразі уточнюється.
Українські дрони вдарили по Сочі: є влучання у стоянку російських вертольотів — ЗМІ
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Українські безпілотники влучили у стоянку російських гелікоптерів у Сочі Краснодарського краю рф. Про це повідомили у розвідці виданню "Суспільне". 

За даними ГУР, інформація щодо пошкодження російської техніки наразі уточнюється. Операція була проведена спільно з Військово-морськими силами (ВМС).

Пропагандистські канали у свою чергу писали, що ЗСУ вперше атакували Краснодарський край безпілотником Bayraktar TB2.

Раніше ми писали, що ГУР завербувало російського лейтенанта.

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