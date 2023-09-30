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  1. В Україні

ГУР завербувало російського лейтенанта: деталі операції «Бариня»

17:09, 30 вересня 2023
Завербований росіянин вивів 11 окупантів, які теж захотіли здатися у полон.
ГУР завербувало російського лейтенанта: деталі операції «Бариня»
Фото: ukrinform.ua
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Головне управління розвідки Міноборони України провело успішну спецоперацію «Бариня», у ході якої був завербований російській кадровий військовий, передає «Укрінформ».

Представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що розвідці вдалося завербувати російського лейтенанта Данила Алфьорова. Окупант звернувся до проєкту «Хочу жить». З червня 2023 року він працював на Сили оборони України.

Завербований росіянин вивів 11 окупантів, які теж захотіли здатися у полон. Потім Алфьорова вивели на підконтрольну Україні територію.

«Українська сторона запропонувала мені знайти військовослужбовців рф, які хочуть здатися в полон за програмою «Хочу жить». За період співпраці мені вдалося вивести в полон три групи військових. Після того, як мене почали підозрювати, я сказав куратору з «Хочу жить», що виходжу. Потрапивши на територію України, зустрівши українські ССО, я пройшов всі процедури, передбачені для військових рф, які здалися в полон», - сказав росіянин.

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