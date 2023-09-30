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  1. В Україні

Окупанти відновили штурми на одному з напрямків, — ЗСУ

19:22, 30 вересня 2023
ЗСУ відбивають атаки російських окупантів.
Окупанти відновили штурми на одному з напрямків, — ЗСУ
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Ворог відновив штурми на Лимано-Куп'янському напрямку. Сили оборони відбивають атаки окупантів. Про це повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

"На Лимано-Куп'янському напрямку противник відновив свої штурмові дії. Зокрема, за минулу добу вже двічі намагався пробити нашу оборону безуспішно, він отримав там добрячі втрати та відійшов, відмовився від своїх наступальних дій", - сказав речник.

Також окупанти на Лимано-Куп'янському напрямку продовжують інтенсивно використовувати авіацію.

За словами Євлаша, за добу ворог 564 рази обстріляв українських захисників з різного озброєння.

"Проте і ми завдавали ударів по їхнім складам з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами. Зокрема, знищили одну гармату "Мста-Б" та одну Д-30 і 3 автівки", - додав Євлаш.

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