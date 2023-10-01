У Чехії для українських водіїв почала діяти нова вимога

З 1 жовтня стартує спеціальний реєстр для українського автотранспорту.

У Чехії набув чинності закон, який зобов’язує українських біженців реєструвати автомобілі з України, передає Vinegret.cz.

З 1 жовтня стартує спеціальний реєстр для українського автотранспорту. До кінця грудня біженці, які перебувають у Чехії, повинні зареєструвати свої автомобілі в цьому реєстрі.

Починаючи з 1 січня 2024 року, рухатися чеськими дорогами на незареєстрованих автомобілях з українськими номерами буде вважатися порушенням, за яке передбачено штраф до 30 тисяч крон (понад 1200 євро).

Важливо відзначити, що поліцейські матимуть право виписувати цей штраф на місці без подальшого адміністративного розгляду.

Реєстрацію автомобіля можна провести в будь-якому муніципалітеті з розширеною юрисдикцією. Процедура реєстрації абсолютно безкоштовна, навіть якщо пізніше потрібно буде внести зміни до даних. Під час реєстрації автомобіля власник повинен вказати свою адресу проживання в Чехії.

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