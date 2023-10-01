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Вдарив ножем у серце: на Київщині чоловік вбив доньку та намагався зарізати сина

22:05, 1 жовтня 2023
Після вчиненого чоловік намагався скоїти самогубство та порізав собі руку.
Вдарив ножем у серце: на Київщині чоловік вбив доньку та намагався зарізати сина
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На Київщині до суду скеровано обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактами умисного вбивства доньки та замаху на вбивство малолітнього сина. Про це повідомив офіційний сайт Київської обласної прокуратури.

Розслідуванням встановлено, що напередодні вбивства під час телефонної розмови на ґрунті ревнощів підозрюваний посварився з дружиною, яка перебуває за кордоном.

«Щоб помститися їй він вирішив вбити дітей – 16-річну доньку та 12-річного сина.

Вночі, 2 травня, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, він пішов на кухню та увімкнув газові конфорки. Після цього розбудив дітей. Розуміючи небезпечні наслідки дій батька, дівчина хотіла вимкнути плиту. Через це між ними виник конфлікт, який переріс у бійку.

Діти намагалися втекти від батька, однак залишити будинок їм не вдалося, оскільки підозрюваний відламав внутрішню ручку вхідних дверей», - сказано у повідомленні.

Зазначається, що у ході суперечки чоловік вдарив кухонним ножем доньку по обличчю та в грудну клітину. Від отриманої колото-різаної рани з пошкодженням серця, вона померла на місці злочину.

«У той час, побоюючись за своє життя, хлопець взяв мобільний телефон та сховався у підвалі будинку, звідки викликав правоохоронців.

Після вчиненого чоловік намагався скоїти самогубство та порізав собі руку», - додали у прокуратурі.

За клопотанням прокуратури обвинувачений до вироку суду перебуватиме під вартою.

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