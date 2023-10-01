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  1. В Україні

Прорив нафтопроводу на Франківщині: екологи повідомили невтішні новини щодо якості води

19:40, 1 жовтня 2023
Річка Стримба сильно забруднена нафтопродуктами.
Прорив нафтопроводу на Франківщині: екологи повідомили невтішні новини щодо якості води
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Після прориву нафтопроводу в Івано-Франківській області концентрація нафтопродуктів у річці Стримба майже у 26 разів перевищує гігієнічні норми. Про це повідомила пресслужба Дністровського басейнового управління водних ресурсів (БУВР) у Facebook.

«Річка забруднена нафтопродуктами в результаті розгерметизації трубопроводу.

Встановлено, що концентрація нафтопродуктів у пробі води рівна 7,7 мг/дм3, що у 25,7 раза вище гігієнічних нормативів якості водних обʼєктів для задоволення питних, господарсько-побутових  потреб населення та у 154 рази вище гранично допустимих концентрацій для води рибогосподарських водойм», - сказано у заяві.

Зазначається, що моніторинг водних обʼєктів, що знаходяться у зоні кризової ситуації, буде продовжено до досягнення нормативних значень показників якості вод.

Як раніше повідомлялося, 30 вересня в Івано-Франківській області стався порив нафтопроводу з послідуючим розлиттям нафтопродуктів біля села Стримба Надвірнянської громади.

Додамо, в «Укрнафті» повідомили, що спеціалісти компанії разом з рятувальниками ДСНС ліквідували наслідки пориву нафтопроводу 150 мм з розлиттям нафтопродуктів та горінням в Івано-Франківській області.

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