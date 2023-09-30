Прорив нафтопроводу на Франківщині: в «Укрнафті» зробили заяву щодо інциденту

В «Укрнафті» заявили, що наслідки пориву нафтопроводу ліквідовано.

Фото: МВС

Як раніше повідомлялося, 30 вересня в Івано-Франківській області стався порив нафтопроводу з послідуючим розлиттям нафтопродуктів біля села Стримба Надвірнянської громади.

В «Укрнафті» повідомили, що спеціалісти компанії разом з рятувальниками ДСНС ліквідували наслідки пориву нафтопроводу 150 мм з розлиттям нафтопродуктів та горінням в Івано-Франківській області.

«Наразі ситуація контрольована. Район розгерметизації трубопроводу локалізовано. Транспортування нафтопродуктів трубопроводом зупинено.

Обставини надзвичайної події з'ясовуються, на місці працюють правоохоронні органи», - сказано у повідомленні.

Також ми писали, що в результаті вибуху кількість постраждалих зросла до 5 осіб.

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