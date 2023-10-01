З 1 жовтня в Україні повернулося обов’язкове правило для водіїв

Відсьогодні водії зобов'язані включати фари автомобіля за містом.

Фото: podrobnosti.ua

З 1 жовтня в Україні на заміських дорогах водії повинні вмикати денні ходові вогні чи ближнє світло фар. Про це нагадала патрульна поліція Львівської області.

«З 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу – ближнє світло фар», – сказано у повідомленні.

Зазначається, що запровадження правила пов'язано з тим, що світловий день стає коротшим, а в осінньо-зимовий період з цієї причини нерідко виникає недостатня видимість на дорозі.

Раніше ми писали, що водії, які встановили ГБО, повинні перереєструвати авто.

Додамо, водії отримають більше послуг від сервісних центрів МВС дистанційно.

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