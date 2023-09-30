Водії, які встановили ГБО, повинні перереєструвати авто: алгоритм дій

Після переобладнання авто у 10-денний термін його необхідно перереєструвати в сервісному центрі МВС.

Зображення: freepik.com

Попит на встановлення газобалонного обладнання значно збільшився. Від початку 2023 року вже понад 28 тисяч громадян переобладнали свої автівки та здійснили перереєстрацію транспортного засобу.

У Головному сервісному центрі МВС нагадали алгоритм перереєстрації транспортних засобів після встановлення ГБО.

Так, після переобладнання авто у 10-денний термін його необхідно перереєструвати в сервісному центрі МВС.

Для отримання послуги потрібно мати талон попереднього запису. Онлайн запис можна здійснити на сайті Головного сервісного центру МВС скориставшись функціоналом Е-ЗАПИС. Також талон на перереєстрацію транспортного засобу можна взяти безпосередньо в терміналі, що розташований в приміщенні сервісного центру МВС.

Для перереєстрації автомобіля після встановлення ГБО особі треба надати такі документи:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний номер;

наявне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

акт приймання-передачі авто;

свідоцтво про погодження конструкцій;

сертифікат відповідності.

Після перереєстрації транспортного засобу власник отримує нове свідоцтво про реєстрацію автомобіля, де вноситься запис про встановлення на транспортний засіб газобалонного обладнання.

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