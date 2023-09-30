Включення періодів роботи для присвоєння чергового рангу держслужбовця: роз’яснення НАДС

У НАДС вказали на особливості включення періодів роботи для присвоєння чергового рангу держслужбовця.

Національне агентство України з питань державної служби підготувало роз`яснення щодо включення періодів роботи для присвоєння чергового рангу державного службовця у зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2023 року № 877 «Про внесення змін до Порядку присвоєння рангів державних службовців».

У НАДС нагадали, що ранги держслужбовцям присвоюються відповідно до статті 39 Закону та порядку присвоєння рангів державних службовців, затвердженого постановою Уряду від 20 квітня 2016 року №306. Проте постановою Кабінету Міністрів №877 було внесено зміни до пункту 9 цього порядку.

Раніше НАДС оновило Методичні рекомендації щодо визначення результатів виконання завдань держслужбовцями.

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