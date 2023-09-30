У Нью-Йорку оголосили надзвичайну ситуацію через зливу, відео

Влада визнала ситуацію небезпечною і закликала мешканців не виходити з будинків.

Джерело фото: Mike Segar/Reuters

Сильні опади обрушилися на Нью-Йорк і його околиці в п’ятницю, 29 вересня, спричинивши раптові повені. За словами метеорологів, цей вересень став другим за вологістю вереснем в історії Нью-Йорка. Губернатор штату Кеті Хочул оголосила надзвичайний стан, закликавши жителів Нью-Йорка залишатися вдома.

Про це повідомляє «New York Times».

Затоплено багато вулиць та підвалів будинків. Протягом дня каскадні водоспади закривали лінії метрополітену в більшій частині міста, при цьому рух було припинено навіть у таких великих вузлах, як Barclays Center.

Згідно зі статистичними даними Національної метеорологічної служби, через дощ у п’ятницю цей вересень став другим за вологістю вереснем в історії Нью-Йорка: цього місяця випало понад фут дощу — понад 14 дюймів — найбільше за понад 140 років, коли місто зареєструвало 16,85 дюймів у вересні 1882 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.