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У Нью-Йорку оголосили надзвичайну ситуацію через зливу, відео

15:54, 30 вересня 2023
Влада визнала ситуацію небезпечною і закликала мешканців не виходити з будинків.
У Нью-Йорку оголосили надзвичайну ситуацію через зливу, відео
Джерело фото: Mike Segar/Reuters
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Сильні опади обрушилися на Нью-Йорк і його околиці в п’ятницю, 29 вересня, спричинивши раптові повені. За словами метеорологів, цей вересень став другим за вологістю вереснем в історії Нью-Йорка. Губернатор штату Кеті Хочул оголосила надзвичайний стан, закликавши жителів Нью-Йорка залишатися вдома.

Про це повідомляє «New York Times».

Затоплено багато вулиць та підвалів будинків. Протягом дня каскадні водоспади закривали лінії метрополітену в більшій частині міста, при цьому рух було припинено навіть у таких великих вузлах, як Barclays Center.

Згідно зі статистичними даними Національної метеорологічної служби, через дощ у п’ятницю цей вересень став другим за вологістю вереснем в історії Нью-Йорка: цього місяця випало понад фут дощу — понад 14 дюймів — найбільше за понад 140 років, коли місто зареєструвало 16,85 дюймів у вересні 1882 року.

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