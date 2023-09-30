До створеного Україною оборонного Альянсу долучилися вже 38 компаній, — МЗС

Долучитися до Альянсу може кожен виробник озброєння та військової техніки з різних країн світу, зазначили у відомстві.

У п'ятницю, 29 вересня, під час проведення Міжнародного форуму оборонних індустрій до утвореного Президентом Володимиром Зеленським Альянсу оборонних індустрій долучилося 38 компаній з 19 країн світу. Про це повідомили у МЗС.

"В рамках форуму українські компанії підписали 20 документів з іноземними партнерами. Йдеться про угоди та меморандуми про виготовлення дронів, ремонт та виробництво бронетехніки та боєприпасів. Серед форматів співпраці – спільне виробництво, обмін технологіями, постачання комплектуючих", - йдеться у повідомленні.

У МЗС також зазначили, що на момент закриття форуму до Альянсу оборонних індустрій долучилося 38 компаній з 19 країн.

Там додали, що долучитися до Альянсу може кожен виробник озброєння та військової техніки з різних країн світу.

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