Кількість основних злочинів впала на 10-15 відсотків – Клименко

Водночас він зазначив, що спостерігається ріст шахрайств.

Джерело фото: МВС

Кількість основних злочинів впала на 10-15 %. На цьому наголосив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив в ефірі всеукраїнського телемарафону.

«За всіма основними видами злочинів ситуація контрольована. Якщо порівнювати початок широкомасштабної війни з сьогоднішнім днем, то кількість основних злочинів впала на 10-15 відсотків», — сказав Клименко.

Водночас він зазначив, що спостерігається ріст шахрайств.

«Це, я думаю, на майбутнє виклик повністю державі. Тому ми розширюємо підрозділи кіберполіції і кримінального аналізу. Робимо все для того, щоб був обмін інформацією з відповідними підрозділами Служби безпеки України», — сказав він.

Ще одним із серйозних викликів є боротьба з розповсюдженням наркотиків.

«Разом з нашими партнерами оновили підрозділ департаменту боротьби з наркозлочинністю. Його увага спрямована в першу чергу на великі злочинні організації, що безпосередньо впливають на виробництво і розповсюдження наркотичних речовин, і ми їх ведемо, починаючи від кордону», — розповів Міністр.

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