Україна виготовляє гармати за стандартами НАТО та створює флот морських дронів – Зеленський

Флот морських дронів ефективно протистоятиме військовим кораблям рф, зазначив Президент.

Україна створює перший у світі флот морських дронів, який зможе ефективно протистояти військовим кораблям росії. Також Україна розпочала виробництво гармат та снарядів за стандартами НАТО, розповів Президент Володимир Зеленський на Міжнародному форумі оборонних індустрій.

"Ми створюємо перший в історії флот морських дронів, який позбавляє сенсу російські військові кораблі і змушує їх ховатися. Також ми розпочали виробництво снарядів і гармат натівських калібрів, які так необхідні на полі бою", — наголосив він.

Зеленський зазначив, що Україна активно виробляє власну військову техніку, а також пропонує союзникам свої ідеї і розробки для посилення обороноздатності.

"Наші протитанкові комплекс більш далекобійні та безпечніші в управлінні, ніж цілий ряд інших аналогів. Ми пропонуємо свої програмні рішення для оборони: від управління до кібербезпеки. Ми також зацікавлені у локалізації виробництва техніки, яка необхідна для нашого захисту", — заявив Президент.

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