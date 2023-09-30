Прорив нафтопроводу під Івано-Франківськом: серед постраждалих є діти

Кількість постраждалих від прориву нафтопроводу зросла до 5 осіб.

Фото: ДСНС

Як раніше повідомлялося, 30 вересня в Івано-Франківській області стався порив нафтопроводу з послідуючим розлиттям нафтопродуктів біля села Стримба Надвірнянської громади.

Мер Надвірної Зіновій Андрійович повідомив, що кількість постраждалих зросла до 5 осіб. Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, серед постраждалих двоє дорослих та троє дітей. Їх госпіталізували.

Раніше ми писали, що на Полтавщині стався вибух на газопроводі високого тиску.

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