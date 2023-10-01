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  1. В Україні

Яких умов слід дотримуватися у разі здійснення безоплатної передачі товарів, аби не виник ПДВ

07:20, 1 жовтня 2023
Під безоплатним постачанням слід розуміти постачання товарів/послуг благодійним організаціям та набувачам благодійної допомоги без будь-якої компенсації.
Яких умов слід дотримуватися у разі здійснення безоплатної передачі товарів, аби не виник ПДВ
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Податкова служба у Черкаській області розповідає, яких умов слід дотримуватися у разі здійснення безоплатної передачі товарів, аби не виник ПДВ. 

Так, відповідно до пп. 69.12 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ операції, передбачені пп. 197.1.15 ПКУ, що здійснені протягом періоду дії воєнного стану в Україні, запровадженого Указом Президента №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом №2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», громадськими об’єднаннями та/або благодійними організаціями, не включаються такими громадськими об’єднаннями або благодійними організаціями при визначенні загальної суми для обов’язкової реєстрації платником податком на додану вартість відповідно до ст. 181 ПКУ.

При цьому пп. 197.1.15 ПКУ передбачено режим звільнення від оподаткування ПДВ для операцій з надання благодійної допомоги, зокрема безоплатне постачання товарів/послуг благодійним організаціям, утвореним і зареєстрованим відповідно до законодавства, а також надання такої допомоги благодійними організаціями набувачам (суб’єктам) благодійної допомоги відповідно до законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації.

Під безоплатним постачанням слід розуміти постачання товарів/послуг благодійним організаціям та набувачам благодійної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсації. У разі недотримання умов, визначених цим підпунктом, такі операції оподатковуються на загальних підставах.

Отже, операції громадських об’єднань та/або благодійних організацій з безоплатного (без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсації) постачання товарів/послуг благодійним організаціям, утвореним і зареєстрованим відповідно до законодавства, а також надання такої допомоги благодійними організаціями набувачам (суб’єктам) благодійної допомоги відповідно до законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації не враховуються платниками, що здійснюють такі операції, при обрахунку ними загальної суми від здійснення операцій з постачання товарів/послуг для визначення необхідності реєстрації платником ПДВ в обов’язковому порядку.

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