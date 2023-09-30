На Франківщині пролунав потужний вибух: подробиці та відео

Як пише «Івано-Франківськ 24/7», спочатку очевидці повідомили про вибух газопроводу, проте пізніше уточнили, що вибухнуло щось «пов'язане з нафтою».
Згодом у ДСНС повідомили, що стався порив нафтопроводу.
«17:00 поблизу с. Стримба Надвірнянського району, стався порив нафтопроводу (діаметром 150 мм) з послідуючим розлиттям нафтопродуктів вздовж потічка на площі 100 м кв. та горінням, з розповсюдженням вогню на приватний будинок», - сказано у повідомленні
За попередньою інформацією постраждало три особи.
«Наразі засувки на нафтопроводі перекриті. На місці працюють рятувальники», - додали у ДСНС.
Місцеві жителі публікують момент вибуху та перші хвилини після нього.
Раніше ми писали, що на Полтавщині стався вибух на газопроводі високого тиску.
Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.