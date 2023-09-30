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  1. В Україні

На Франківщині пролунав потужний вибух: подробиці та відео

17:46, 30 вересня 2023
Над селом, де стався вибух, здіймається густий чорний дим.
На Франківщині пролунав потужний вибух: подробиці та відео
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У суботу, 30 вересня, в Івано-Франківській області стався вибух біля села Стримба Надвірнянської громади.

Як пише «Івано-Франківськ 24/7», спочатку очевидці повідомили про вибух газопроводу, проте пізніше уточнили, що вибухнуло щось «пов'язане з нафтою».

Згодом у ДСНС повідомили, що стався порив нафтопроводу.

«17:00 поблизу с. Стримба Надвірнянського району, стався порив нафтопроводу (діаметром 150 мм) з послідуючим розлиттям нафтопродуктів вздовж потічка на площі 100 м кв. та горінням,  з розповсюдженням вогню на приватний будинок», - сказано у повідомленні

За попередньою інформацією постраждало три особи.

«Наразі засувки на нафтопроводі перекриті. На місці працюють рятувальники», - додали у ДСНС.

Місцеві жителі публікують момент вибуху та перші хвилини після нього.

Раніше ми писали, що на Полтавщині стався вибух на газопроводі високого тиску.

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