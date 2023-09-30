У Києві стався обвал балок під час робіт з реконструкції Дегтярівського шляхопроводу

Причини з'ясовують фахівці, які вже на місці.

Джерело фото: КМВА (Київська міська військова адміністрація)

У Києві під час монтажу стався обвал балок на Дегтярівському шляхопроводі. У КМДА пояснили, що інцидент трапився під час робіт з реконструкції.

«На вул. Олександра Довженка під час робіт з реконструкції Дегтярівського шляхопроводу сталася надзвичайна ситуація — під час монтажу стався обвал балок. Причини з'ясовують фахівці, які вже на місці», - повідомили у КМДА.

За попередньою інформацією жертв та постраждалих немає.

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