Ознаки хорошого психолога: що треба знати, щоби не помилитися, обираючи фахівця

Психолог допомагає вам розвʼязати вашу проблему, подолати виклик чи пережити травмівний досвід.

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У Міністерстві охорони здоров'я розповіли про основні «так» і «ні» професії, які дозволять обрати хорошого спеціаліста. Отже, психолог:

НЕ повинен мати вищу саме медичну освіту

Психолог МОЖЕ мати вищу медичну або гуманітарну (психологічну) освіту.

НЕ може призначати лікарські препарати

Психологи надають психологічну допомогу із застосуванням доказових методів і підходів, які не передбачають призначення ліків. Призначати їх може лише психіатр.

НЕ займається патологіями

Психологи допомагають впоратися з психологічними та міжособистісними проблемами, стресовими подіями, подоланням залежностей тощо. А психічними розладами, патологіями займається психіатр: діагностує й здійснює експертизу психічних захворювань, визначає потрібні медикаменти, коригує лікування.

НЕ засуджує й не приймає рішення за клієнта

Професійний психолог не підказує відповіді й не приймає рішення за клієнта. Не критикує, не засуджує та не вішає ярлики на нього.

НЕ розголошує інформацію

Все, що відбувається під час сеансу терапії – суворо конфіденційна інформація. Неприпустимо без згоди пацієнта ділитися відомостями, отриманими під час терапії, або обговорювати його стан з іншими особами.

Так, психолог повинен мати вищу освіту за напрямом «Психологія»

Запитайте у фахівця про його освіту та професійну підготовку. Це звичайна практика, і, як правило, психологи радо діляться інформацією про свою освіту й досвід.

Так, психолог зазвичай має конкретну спеціалізацію

▪️ Сімейний психолог допоможе розплутати складні стосунки в родині, з’ясувати, чому виникають конфлікти з коханою людиною.

▪️ Дитячий/підлітковий — виявить проблеми дитини, допоможе пройти перехідний період, налагодити стосунки з однолітками тощо.

▪️ Особистий — допоможе здолати страхи й хвилювання, знайде їх причини, навчить приймати й проживати емоції.

Так, психолог використовує визначені методи і підходи в роботі

Психолог не лікує і не має відповідей на всі ваші запитання. Він допомагає вам розвʼязати вашу проблему, подолати виклик чи пережити травмівний досвід. І робить це завдяки певному терапевтичному підходу: психодинамічний, біхевіоральний, когнітивний, арттерапія, психодрама, гештальт-терапія тощо.

Так, психолог потребує супервізії та особистої терапії для себе

Перш за все психолог – теж людина. Тож у певні моменти може втратити орієнтири, перенести переживання клієнта на себе чи навпаки. Взаємодія з колегою допомагає відновити стан та підвищити кваліфікацію.

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