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  1. В Україні

Деякі українці можуть отримати стипендії на навчання на IT-курсах

20:38, 30 вересня 2023
Подати заявку на стипендіальну програму можна до 7 жовтня включно.
Деякі українці можуть отримати стипендії на навчання на IT-курсах
Зображення: freepik.com
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Внутрішньо переміщені особи, а також мешканці прифронтових і звільнених територій можуть отримати стипендії для навчання на IT-курсах. Їх організовує освітня платформа Prometheus за підтримки USAID.

Як повідомили у Мінреінтеграції, планується надати 600 таких стипендій.

Подати заявку на стипендіальну програму можна до 7 жовтня включно. Для цього достатньо заповнити анкету, перейшовши за посиланням обраного курсу.

На безоплатне навчання можуть претендувати жителі та ВПО, які на момент подачі заявки мешкають у Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях, в тому числі:

– ветерани, а також члени їхніх сімей (батьки, дружина/чоловік, діти);

– громадяни, що втратили роботу внаслідок війни;

– громадяни, у яких постраждало житло внаслідок російської агресії;

– інші вразливі категорії населення.

Майбутнім слухачам пропонується обрати одну із 6 стипендіальних програм, а саме: 

  • Курс «Java Beginner». Навчання дасть змогу опанувати основи найбільш популярної мови програмування Java. Тривалість курсу – 17 тижнів. 
  • «Frontend. Базовий курс від Ciklum». Тут можна навчитися верстати, створювати та наповнювати сайти й вебзастосунки. Тривалість навчання – 16 тижнів. 
  • Курс «Тестувальник QA Manual». Для тих, хто хоче отримати базові знання з тестування програмного забезпечення. Курс тривалістю 11 тижнів.
  • Курс «Тестувальник QA Auto». Дасть змогу опановувати Python – мову програмування для новачків. Тривалість навчання – 11 тижнів.
  • Курс «DevOps та Kubernetes. Практичний інтенсив». Знання, отримані на курсі, допоможуть стати інженером DevOps. Він розрахований на 10 тижнів.
  • Курс «UX/UI Design Basic». Навчить проєктувати зручні диджитал-продукти. Тривалість навчання – 15 тижнів.

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