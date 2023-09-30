Деякі українці можуть отримати стипендії на навчання на IT-курсах

Подати заявку на стипендіальну програму можна до 7 жовтня включно.

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Внутрішньо переміщені особи, а також мешканці прифронтових і звільнених територій можуть отримати стипендії для навчання на IT-курсах. Їх організовує освітня платформа Prometheus за підтримки USAID.

Як повідомили у Мінреінтеграції, планується надати 600 таких стипендій.

Подати заявку на стипендіальну програму можна до 7 жовтня включно. Для цього достатньо заповнити анкету, перейшовши за посиланням обраного курсу.

На безоплатне навчання можуть претендувати жителі та ВПО, які на момент подачі заявки мешкають у Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях, в тому числі:

– ветерани, а також члени їхніх сімей (батьки, дружина/чоловік, діти);

– громадяни, що втратили роботу внаслідок війни;

– громадяни, у яких постраждало житло внаслідок російської агресії;

– інші вразливі категорії населення.

Майбутнім слухачам пропонується обрати одну із 6 стипендіальних програм, а саме:

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