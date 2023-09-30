Деякі українці можуть отримати стипендії на навчання на IT-курсах

Внутрішньо переміщені особи, а також мешканці прифронтових і звільнених територій можуть отримати стипендії для навчання на IT-курсах. Їх організовує освітня платформа Prometheus за підтримки USAID.
Як повідомили у Мінреінтеграції, планується надати 600 таких стипендій.
Подати заявку на стипендіальну програму можна до 7 жовтня включно. Для цього достатньо заповнити анкету, перейшовши за посиланням обраного курсу.
На безоплатне навчання можуть претендувати жителі та ВПО, які на момент подачі заявки мешкають у Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях, в тому числі:
– ветерани, а також члени їхніх сімей (батьки, дружина/чоловік, діти);
– громадяни, що втратили роботу внаслідок війни;
– громадяни, у яких постраждало житло внаслідок російської агресії;
– інші вразливі категорії населення.
Майбутнім слухачам пропонується обрати одну із 6 стипендіальних програм, а саме:
- Курс «Java Beginner». Навчання дасть змогу опанувати основи найбільш популярної мови програмування Java. Тривалість курсу – 17 тижнів.
- «Frontend. Базовий курс від Ciklum». Тут можна навчитися верстати, створювати та наповнювати сайти й вебзастосунки. Тривалість навчання – 16 тижнів.
- Курс «Тестувальник QA Manual». Для тих, хто хоче отримати базові знання з тестування програмного забезпечення. Курс тривалістю 11 тижнів.
- Курс «Тестувальник QA Auto». Дасть змогу опановувати Python – мову програмування для новачків. Тривалість навчання – 11 тижнів.
- Курс «DevOps та Kubernetes. Практичний інтенсив». Знання, отримані на курсі, допоможуть стати інженером DevOps. Він розрахований на 10 тижнів.
- Курс «UX/UI Design Basic». Навчить проєктувати зручні диджитал-продукти. Тривалість навчання – 15 тижнів.
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