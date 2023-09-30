У Харкові чоловік отримав два роки умовно за те, що зайнявся інтимом із незнайомкою на газоні біля кафе

Під час судового засідання чоловік визнав свою провину.

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У Харкові до двох років позбавлення волі з іспитовим терміном засудили чоловіка, який вступив у статевий акт на очах у дітей та дорослих аж поки не приїхала поліція і все не припинила.

Про це стало відомо з ухвали Дзержинського районого суду міста Харкова.

Згідно тексту ухвали, чоловік та жінка перебували на літній терасі одного з кафе у центрі Харкова і вживали алкогольні напої. Згодом пара почала вчиняти дії, спрямовані на здійснення статевого акту неприроднім шляхом, але офіціант помітив їх та попросив припинити. Після цього чоловік та жінка перемістилася на газон біля кафе, де також розташовувався дитячий магазин.

«ОСОБА_4 (підозрюваний. — Ред.) та невстановлена особа, почали роздягатися та вчиняти статевий акт природнім та неприроднім шляхом, на очах перехожих у тому числі й малолітніх дітей. Своїми діями ОСОБА_4 та невстановлена особа викликали обурення перехожих та працюючих поряд людей, в результаті чого перехожими були зроблені повідомлення за номером 102 з вимогою негайно припинити хуліганські дії», — йдеться в ухвалі.

В судовому рішенні зазначається, що ці дії тривали протягом 30 хвилин.

Під час судового засідання чоловік визнав свою провину. Він стверджує, що з дівчиною познайомився в кафе, вона пригостила його алкоголем та висловила бажання зайнятися інтимом. Після цього вони розійшлися, і він більше її не бачив і не знає де вона знаходиться.

«Розумів, що вчиняв неправильні речі, що поруч були перехожі, проте на прохання дівчини все ж таки продовжив статевий акт. Просив поставитися з розумінням до вказаної ситуації", — розповідають покази підозрюваного в ухвалі.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 3 ст. 296 КК України та засудив його до 2 років позбавлення волі, замінивши реальний термін на іспитовий.

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