Ганну Маляр на посаді заступниці голови Міноборони замінила Наталія Калмикова

Ганна Маляр повідомила, що вже передала всі справи Наталії Калмиковій.

Джерело фото: Ганна Маляр / Telegram

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 27 вересня Кабінет міністрів призначив трьох заступників міністра оборони Рустема Умєрова. Посади отримали Наталія Калмикова, Юрій Джигир та Катерина Черногоренко.

Колишня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що вже передала всі свої справи новій заступниці очільника Міноборони — Наталії Калмиковій.

Ганна Маляр поділилася у мережі фото, зробленим у дні звільнення Києва та області, де вона позує разом із новою заступницею міністра оборони. Маляр зазначила, що тоді всі були об'єднані заради захисту української столиці від ворогів.

«Хочу підтримати Наталку з призначенням на посаду заступниці Міністра Оборони. Вчора справи їй передала», – сказала Маляр.

Ексзаступниця очільника Міноборони зауважила, що ця робота дуже важлива для країни, адже війна проти окупантів ще триває.

Раніше ми писали, що уряд звільнив всіх заступників міністра оборони та держсекретаря міністерства.

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