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  1. Суспільство

Пенсія в Україні: від чого залежить розмір виплат та чому вони відрізняються

20:08, 30 вересня 2023
Українцям пояснили, чому пенсіонери, які вийшли на пенсію раніше, отримують менші виплати.
Пенсія в Україні: від чого залежить розмір виплат та чому вони відрізняються
Фото: ubr.ua
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Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович пояснила, чому у пенсіонерів, які вийшли на пенсію раніше, виплати менші за тих, хто почав отримувати пенсію недавно, хоча трудовий стаж у цих людей може бути однаковий.

«Для початку важливо зрозуміти, як рахується пенсія. У кожному місяці заробітна плата порівнюється з середньою зарплатою по країні і виводиться коефіцієнт. Якщо зарплата дорівнює середній, то коефіцієнт - одиниця. Якщо менше, то це - 0,5. Якщо більше - то 2 і так далі. Ці коефіцієнти якраз і впливають на розрахунок пенсії», – сказала вона.

За її словами, чинним законодавством занижений розмір індексації пенсій.

«Ми це розуміємо і працюємо над тим, щоб це виправити. Щоби більш справедливо вираховувати коефіцієнти, від яких залежить, яку пенсію людина отримує. Разом з тим важливо не забувати, що розподіл з пенсійного кошика залежить від того, скільки сьогодні українці, що працюють, туди вклали», –пояснила міністерка.

Раніше ми писали, що стягнення з рахунків Пенсійного фонду, призначених для виплати пенсій, конкретних сум може поставити під загрозу функціонування Пенсійного фонду та нанести шкоду необмеженій кількості осіб: позиція ВС.

Також ми повідомляли, як дізнатися розмір майбутньої пенсії та збільшити її. 

Додамо, в Україні деякі пенсіонери можуть розраховувати на доплати, окрім основних пенсій.

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