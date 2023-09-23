Пенсії в Україні: які доплати отримують пенсіонери у 75 років

Деякі пенсіонери можуть розраховувати на додаткові надбавки до пенсії.

В Україні деякі пенсіонери можуть розраховувати на доплати, окрім основних пенсій. Так, до Пенсійного фонду звернулися із запитанням, які доплати встановлені законодавством пенсионерім у віці 75 років.

Фахівці ПФУ зазначили, що при досягненні 75 років пенсіонерам встановлюють доплату у розмірі 456 гривень. Але, крім віку, потрібно виконати ще одну умову: загальний розмір пенсії не повинен перевищувати 10340,35 грн. Пенсіонери у віці з 70 до 75 отримують 300 гривень доплати.

80-річні пенсіонери отримують 570 гривень.

Гроші виплачуються автоматично та щомісяця як додаток до основної пенсії. Окремо звертатися за виплатою цієї надбавки не потрібно.

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