Пенсии в Украине: какие доплаты получают пенсионеры в 75 лет

Некоторые пенсионеры могут рассчитывать на дополнительные прибавки к пенсии.

В Украине некоторые пенсионеры могут рассчитывать на доплаты, кроме основных пенсий. Так, в Пенсионный фонд обратились с вопросом, какие доплаты установлены законодательством пенсионерам в возрасте 75 лет.

Специалисты ПФУ отметили, что по достижении 75 лет пенсионерам устанавливают доплату в размере 456 гривен. Но кроме возраста нужно выполнить еще одно условие: общий размер пенсии не должен превышать 10340,35 грн. Пенсионеры в возрасте от 70 до 75 получают 300 гривен доплаты.

80-летние пенсионеры получают 570 гривен.

Деньги выплачиваются автоматически и ежемесячно в дополнение к основной пенсии. Отдельно обращаться за выплатой этой надбавки не нужно.

Ранее сообщалось, как узнать размер будущей пенсии и увеличить ее.

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