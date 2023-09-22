Как узнать размер будущей пенсии и увеличить ее: инструкция

Узнать размер пенсии можно на портале Пенсионного фонда Украины с помощью пенсионного калькулятора.

Украинцам рассказали, как узнать размер будущей пенсии и увеличить ее размер.

Министр социальной политики Оксана Жолнович отметила, что узнать размер пенсии можно на портале Пенсионного фонда Украины с помощью пенсионного калькулятора.

Авторизуйтесь на сайте Пенсионного фонда, используя квалификационную электронную подпись (КЭП), Действие. Подпись или BankID.

Откройте раздел «Портал персональных услуг» и выберите «Пенсионный калькулятор». Все данные, необходимые для расчета пенсии в системе подтягиваются автоматически. Не нужно заполнять вручную ни трудовой стаж, ни информацию о месте работы. Электронные услуги позволяют рассчитать все быстро и автоматически.

Министр подчеркнула, что в пенсионном кабинете можно не только рассчитать пенсию, но и в один клик доплатить страховые взносы, если вы хотите, чтобы ваша пенсия была больше. Или помочь вашим родным получать большую пенсию уже сейчас, заплатив взносы для меценатской пенсии.

«Это сервисы, которые сегодня успешно работают. И мы будем их расширять, чтобы увеличивать возможности инвестировать в свое будущее», – объяснила она.

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