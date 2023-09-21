«Полная победа все ближе», — Зеленский встретился со спикером Палаты представителей США и лидерами обеих партий, фото

Были обсуждены первоочередные оборонные потребности Украины и усиление возможностей украинского ПВО, особенно накануне зимнего периода.

Фото: president.gov.ua

В четверг, 21 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти, лидером Республиканской партии в Палате представителей Стивом Скализом и лидером Демократической партии в Палате представителей США Хакимом Джефрисом. Об этом сообщает Офис Президента.

Глава государства отметил, что Украина искренне благодарна Палате представителей, Конгрессу, обеим партиям, Президенту США, его администрации и всему американскому народу за непреклонную поддержку.

«Вместе мы добились значительного прогресса в защите демократии, свободы и достоинства – ценностей, на которых базируются обе наши страны. Страдания украинского народа от российских военных преступлений огромны, но уже более половины оккупированных украинских территорий освобождены от российских захватчиков, и мы отчетливо видим, что полная победа все ближе», – сказал он.

Зеленский проинформировал участников встречи о ситуации в поле боя. Были обсуждены первоочередные оборонные потребности Украины и усиление возможностей украинского ПВО, особенно накануне зимнего периода.

Президент подчеркнул, что победа Украины будет гарантией того, что ни россия, ни какая-либо другая диктатура не сможет дестабилизировать свободный мир.

«И чтобы победить, мы должны быть вместе. И побеждать вместе. Мы рассчитываем на вас, вашу постоянную поддержку», – акцентировал глава государства.

Ранее стало известно, что Зеленскому было отказано в выступлении на совместном заседании палат Конгресса США.

Добавим, что Зеленский призвал Конгресс США одобрить пакет помощи Украине. "Если мы не получим помощи, то проигрываем войну", - заявил глава государства.

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