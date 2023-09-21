Зеленський закликав Конгрес США схвалити пакет допомоги Україні

Якщо ми не отримаємо допомоги, то програємо війну, — заявив глава держави.

Президент України Володимир Зеленський закликав американських конгресменів схвалити додаткове фінансування допомоги для України. Про це повідомив лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер, передає «Європейська правда».

Водночас Шумер відмовився говорити про подробиці зустрічі Зеленського з членами Конгресу, а також відповідати на питання журналістів.

«Було єдине речення, яке підсумувало (нашу розмову. – Ред.), і я процитую його дослівно. Пан Зеленський сказав: «Якщо ми не отримаємо допомоги, то програємо війну», – зазначив він.

Водночас голова Палати представників США Кевін Маккарті заявив, що не змінив своєї позиції та не буде підтримувати схвалення пакета допомоги Україні на суму 24 мільярди доларів, вимагаючи від Білого дому більшої боротьби з нелегальною міграцією.

«Я більш ніж готовий це (допомогу Україні. – Ред.) розглянути. Але я знаю: якщо президент (Байден. – Ред.) зосередиться лише на цьому, то проігнорує той факт, що 10 тисяч людей щойно перетнули кордон», – цитує Маккарті CNN.

Він водночас додав, що поставив Зеленському низку запитань, а розмова з ним була "хорошою" і «продуктивною».

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