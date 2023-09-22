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  1. В Україні

МОЗ працює над вдосконалення роботи ВЛК: тривають зміни у юридичному, організаційному та цифровому напрямках

08:00, 22 вересня 2023
На виконання рішення РНБО підготовлено зміни до специфікації пакета медичних гарантій, де визначено граничну кількість днів, протягом яких військовозобов’язаний повинен пройти військово-лікарську комісію.
МОЗ працює над вдосконалення роботи ВЛК: тривають зміни у юридичному, організаційному та цифровому напрямках
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Міністерство охорони здоров’я у рамках міжвідомчої робочої групи продовжує працювати над тим, щоб робота військово-лікарських комісій проходила з повагою до людей. Задля цього тривають зміни з ВЛК у різних напрямах: юридичному, організаційному, цифровому. Про це повідомляє МОЗ.

Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 серпня 2023 року «Про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України», введене в дію Указом Президента України, передбачає низку управлінських ініціатив та удосконалення процесів. Вони були озвучені на нараді за участі керівництва МОЗ, НСЗУ, Командування Медичних сил ЗСУ, обласних та Київської міської військових адміністрацій, територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки, закладів охорони здоров’я.

Так, приміром, у травні цього року в Програмі медичних гарантій з’явився пакет, який дозволяє пройти медичні огляди військовозобов’язаних у цивільних закладах охорони здоров’я. НСЗУ оплачує закладу надання таких послуг. Уже є 484 заклади, визначені обласними і Київською міською військовими адміністраціями та закріплені за центрами комплектування, – для них передбачено фінансування в розмірі 226,2 млн грн.

На виконання рішення РНБО підготовлено зміни до специфікації пакета медичних гарантій, де визначено граничну кількість днів, протягом яких військовозобов’язаний повинен пройти військово-лікарську комісію.

Також на особливий контроль взяті питання забезпечення умов для проведення таких медичних оглядів, визначення раціонального маршруту під час їх організації, цифровізації відповідних процесів, організації навчання особового складу позаштатних постійно діючих військово-лікарських комісій територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Окрім того, проводиться постійний моніторинг пропускної спроможності комісій, тож у разі потреби навантаження на медичні заклади їх кількість буде збільшено. Це контролюватимуть голови військових адміністрацій.

«12 вересня Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про військово-лікарську експертизу у Збройних силах України. Працюємо над виконанням. Робота ВЛК має бути покращена. Це спільне завдання для всіх. Ганебні випадки, коли люди в білих халатах навмисно зазначають невірний діагноз мають припинитися. Неприпустимими є ситуації, коли людина, яка повинна мати встановлену інвалідність, не отримує її, як і навпаки. Кожна така маніпуляція має отримати належну оцінку правоохоронних органів. Зі свого боку ми будемо цьому всіляко сприяти. Усі без виключень повинні працювати в правовому полі», — зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Під час наради проговорено організацію проведення перевірок обґрунтованості рішень військово-лікарських комісій та медико-соціальних експертних комісій щодо встановлення інвалідності, визнання непридатності до військової служби та надано відповідні доручення.

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