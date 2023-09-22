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  1. В Украине

Минздрав работает над совершенствованием работы ВВК: продолжаются изменения в юридическом, организационном и цифровом направлениях

08:00, 22 сентября 2023
Во исполнение решения СНБО подготовлены изменения в спецификацию пакета медицинских гарантий, где определено предельное количество дней, в течение которых военнообязанный должен пройти военно-врачебную комиссию.
Минздрав работает над совершенствованием работы ВВК: продолжаются изменения в юридическом, организационном и цифровом направлениях
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Министерство здравоохранения в рамках межведомственной рабочей группы продолжает работать над тем, чтобы работа военно-врачебных комиссий проходила с уважением к людям. Для этого продолжаются изменения с ВВК по разным направлениям: юридическому, организационному, цифровому. Об этом сообщает Минздрав.

Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 августа 2023 г. «О военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины», введенное в действие Указом Президента Украины, предусматривает ряд управленческих инициатив и усовершенствования процессов. Они были озвучены на совещании с участием руководства Минздрава, НСЗУ, Командования Медицинских сил ВСУ, областных и Киевской городских военных администраций, территориальных центров комплектования и социальной поддержки, учреждений здравоохранения.

Так, например, в мае этого года в Программе медицинских гарантий появился пакет, позволяющий пройти медицинские осмотры военнообязанных в гражданских учреждениях здравоохранения. НСЗУ оплачивает заведение предоставления таких услуг. Уже есть 484 заведения, определенные областными и Киевской городской военными администрациями и закрепленные за центрами комплектования – для них предусмотрено финансирование в размере 226,2 млн грн.

Во исполнение решения СНБО подготовлены изменения в спецификацию пакета медицинских гарантий, где определено предельное количество дней, в течение которых военнообязанный должен пройти военно-врачебную комиссию.

Также на особый контроль взяты вопросы обеспечения условий проведения таких медицинских осмотров, определения рационального маршрута во время их организации, цифровизации соответствующих процессов, организации обучения личного состава внештатных постоянно действующих военно-врачебных комиссий территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Кроме того, проводится постоянный мониторинг пропускной способности комиссий, так что в случае необходимости нагрузки на медицинские учреждения их количество будет увеличено. Это будут контролировать главы военных администраций.

«12 сентября Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины. Работаем над исполнением. Работа ВВК должна быть улучшена. Это общая задача для всех. Позорные случаи, когда люди в белых халатах намеренно отмечают неверный диагноз, должны прекратиться. Недопустимы ситуации, когда человек, который должен иметь установленную инвалидность, не получает ее, как и наоборот. Каждая такая манипуляция должна получить надлежащую оценку правоохранительных органов. Со своей стороны мы будем этому всячески содействовать. Все без исключений должны работать в правовом поле», - отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В ходе совещания проговорена организация проведения проверок обоснованности решений военно-врачебных комиссий и медико-социальных экспертных комиссий по установлению инвалидности, признанию непригодности к военной службе и предоставлены соответствующие поручения.

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