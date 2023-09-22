Какую зарплату нужно получать украинцам, чтобы иметь пенсию более 10 000 гривен

Появились детали о том, какую зарплату нужно получать, чтобы получать пенсию в размере более 10 000 гривен в Украине.

Украинские пенсионеры могут ожидать пенсию, которая будет составлять около 29% от размера их заработной платы. Однако размер пенсии существенно зависит от уровня зарплаты и стажа, – сообщает Тoday.ua.

Официально получая «минималку», граждане будут иметь право на минимальную пенсию, которая сейчас составляет 2093 гривны.

Для украинцев со средней зарплатой в размере 15 000-16 000 гривен, размер пенсии составит примерно 4500 гривен. Однако важно учитывать, что обязательным условием является 35-летний стаж.

Чтобы получить пенсию в размере более 10 000 гривен, гражданам нужно официально получать зарплату в размере более 33 000 гривен. Размер пенсии в каждом конкретном случае может отличаться в зависимости от размера зарплаты и стажа работы.

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