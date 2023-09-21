Пилотная версия 5G может заработать в Украине в следующем году, — Федоров

В то же время Минцифры работает и над улучшением 4G.

В Украине планируется запустить пилотную версию технологии 5G уже в 2024 году. Об этом заявил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Forbes.

«Сейчас работаем над 5G, ведем переговоры с одной компанией. Надеюсь, пилотный запуск будет уже в следующем году», - сказал он.

В то же время Минцифры работает и над улучшением 4G.

«Во время полномасштабной войны много оборудования перемещено для усиления определенных регионов. В течение последнего года ухудшалась связь. Однако ситуация меняется», – отметил он.

Ранее мы писали, что украинские предприниматели могут снова регистрировать бизнес на Google-картах.

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