Пропавшего без вести чемпиона Украины по волейболу нашли мертвым в Праге

20-летнего спортсмена-волейболиста Михаила Цугорки, который исчез в Праге, через несколько дней нашли мертвым.

Источник фото: Facebook / Елена Сопотницкая

20-летнего волейболиста Михаила Цугорки из Закарпатья, который пропал без вести в Праге, нашли мертвым. Об этом сообщила Елена Сопотницкая, работница ТНПУ им. В.Гнатюка, где Михаил учился.

«В это трудно поверить и невозможно осознать, но произошло непоправимое.... Волейбольная семья глубоко скорбит по поводу преждевременной смерти студента факультета физического воспитания, игрока мужской волейбольной команды ТНПУ, Михаила Цугорка, – написала она на странице в фейсбук. – Внезапная весть о смерти Михаила поразила сердца всех, кто его знал. Ушел из жизни талантливый спортсмен-волейболист, человек прекрасной души, открытого и доброго сердца, дружелюбный и всегда улыбающийся, жизнерадостный, полный сил, мечтаний, планов на счастливое будущее», – говорится в сообщении.

Отмечается, что спортсмена нашли мертвым в Праге, где он находился вместе с девушкой. 17 сентября они должны были вместе лететь в Париж, но накануне Михаил исчез. Через несколько дней нашли его тело. Причины смерти пока не сообщают.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.