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Закон о создании Службы дисциплинарных инспекторов отправили на подпись, «устранив несогласованности»

07:20, 22 сентября 2023
Верховная Рада проголосовала за то, чтобы оставить Конкурсную комиссию по отбору Службы дисциплинарных инспекторов с участием международных экспертов на 7 лет.
Закон о создании Службы дисциплинарных инспекторов отправили на подпись, «устранив несогласованности»
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Верховная Рада 21 сентября проголосовала за решение «об устранении несогласований в тексте принятого Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и некоторых законов Украины об изменении статуса и порядке формирования службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия» №9483- 2.

Напомним, что во время голосования за этот закон в целом 6 сентября не была поддержана поправка 56, которая устанавливала, что временно, в течение семи лет со дня вступления в силу настоящего Закона конкурс на занятие должности руководителя Службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия проводит Конкурсная комиссия в составе 6 человек, три из которых назначаются Высшим советом правосудия по предложениям международных и иностранных организаций.

Итак, была оставлена в силе редакция, принятая в первом чтении, которая устанавливала, что такая Комиссия работает при участии международников в течение пяти лет.

Однако в другой норме оставался срок в 7 лет (поправку 362 ко второму чтению на голосование не ставили).

Комитет ВР по вопросам правовой политики решил «устранить несогласованности» убрав вообще любой срок из нормы, в отношении которой не была учтена поправка 56.

Таким образом, Комитет предложил подпункт «б» подпункта 3 пункта 2 раздела II Закона (изменения в Закон Украины «О государственной службе») изложить в такой редакции:

б) раздел XI «Заключительные и переходные положения» дополнить пунктом 14-1 следующего содержания:

«14-1. Установить, что временно конкурс на занятие должности руководителя службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия проводит конкурсная комиссия, образованная Высшим советом правосудия в соответствии с пунктом 23-11 раздела III «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О Высшем совете правосудия».

Пункт 23-11, в свою очередь, устанавливает, что конкурсная комиссия с международниками работает в течение 7 лет.

Закон готовится на подпись.

Напомним, что после вступления в силу заработает механизм, предусмотренный законом (законопроект 9261), относительно возвращения Высшему совету правосудия функции по рассмотрению дисциплинарных жалоб.

Автор: Наталья Мамченко

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