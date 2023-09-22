Закон про створення Служби дисциплінарних інспекторів відправили на підпис, усунувши «неузгодженості»

Верховна Рада проголосувала за те, щоб залишити Конкурсну комісію для відбору Служби дисциплінарних інспекторів з участю міжнародних експертів на 7 років.

Верховна Рада 21 вересня проголосувала за рішення «про усунення неузгодженостей у тексті прийнятого Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо зміни статусу та порядку формування служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя» №9483-2.

Нагадаємо, що під час голосування за цей закон в цілому 6 вересня не була підтримана поправка 56, яка встановлювала, що тимчасово, протягом семи років з дня набрання чинності цим Законом конкурс на зайняття посади керівника Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя проводить Конкурсна комісія у складі 6 осіб, три з яких призначаються Вищою радою правосуддя за пропозиціями міжнародних та іноземних організацій.

Отже, була залишена в силі редакція, ухвалена в першому читанні, яка встановлювала, що така Комісія працює за участі міжнародників протягом п’яти років.

Однак, в іншій нормі залишався строк в 7 років (поправку 362 до другого читання на голосування не ставили).

Тож, Комітет ВР з питань правової політики вирішив «усунути неузгодженості» прибравши взагалі будь-який строк з норми, стосовно якої не була врахована поправка 56.

Таким чином, Комітет запропонував підпункт «б» підпункту 3 пункту 2 розділу II Закону (зміни до Закону України «Про державну службу») викласти в такій редакції:

«б) розділ XI «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити пунктом 14-1 такого змісту:

«14-1 . Установити, що тимчасово, конкурс на зайняття посади керівника служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя проводить конкурсна комісія, утворена Вищою радою правосуддя відповідно до пункту 23-11 розділу III «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя».

Пункт 23-11, в свою чергу, встановлює, що конкурсна комісія з міжнародниками працює протягом 7 років.

Наразі закон готується на підпис.

Нагадаємо, що після набрання ним чинності запрацює механізм, що передбачений законом (законопроект 9261), стосовно повернення Вищій раді правосуддя функції з розгляду дисциплінарних скарг.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.