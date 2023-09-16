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Верховній Раді пропонують переголосувати законопроект про дисциплінарних інспекторів

14:00, 16 вересня 2023
Відновлення розгляду дисциплінарних скарг на суддів поки що відкладається.
Верховній Раді пропонують переголосувати законопроект про дисциплінарних інспекторів
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Комітет Верховної Ради з питань правової політики 14 вересня 2023 року більшістю голосів запропонував голові Верховної Ради знову поставити на голосування законопроект № 9483-2, який передбачає проведення конкурсу на посади дисциплінарних інспекторів у складі Вищої ради правосуддя для розгляду дисциплінарних скарг на суддів. 

Про це повідомив член Комітету, народний депутат Роман Бабій («Слуга народу»). 

Справа в тому, що під час голосування у сесійній залі виникла плутанина зі строком повноважень першого складу Конкурсної комісії з відбору дисциплінарних інспекторів. У склад зазначеної Комісії, як відомо, мають входити іноземні (міжнародні) експерти. 

Під час голосування за одну з поправок, народні депутати підтримали пропозицію збільшити строк повноважень першого складу конкурсної комісії за участю іноземців з 7 до 5 років.

Однак, як виявилося згодом, у тексті законопроекту, але в іншому абзаці, залишилася норма саме про 7 років повноважень першого складу Конкурсної комісії з відбору дисциплінарних інспекторів.

Відтак, у тексті законопроекту виникла законодавча неузгодженість.

Комітет Верховної Ради, у зв’язку з цим, зазначив, що на повторне голосування та підтвердження у сесійному залі має бути винесена саме пропозиція про 7 років повноважень першого складу Конкурсної комісії.

Нагадаємо, що законопроект № 9483-2 від 25 липня 2023 року (ініціатори – народні депутати фракції «Слуга народу») був прийнятий парламентом у другому читанні 6 вересня. Закон передбачає створення Конкурсної комісії у складі 6 осіб, три з яких призначаються ВРП за пропозиціями міжнародних та іноземних організацій, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод протягом останніх трьох років надають Україні міжнародну технічну допомогу у сфері судової реформи та/або запобігання і протидії корупції. Ще три члени Конкурсної комісії можуть представляти українську юридичну спільноту.

Саме автономний підрозділ дисциплінарних інспекторів повинен готувати попередні висновки щодо наявності в діях суддів дисциплінарного проступку.

Також, зазначимо, що закон 9483-2 досі не підписаний головою Верховною Ради.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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