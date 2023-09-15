Уряд погодив ліквідацію двох інститутів рибного господарства: подробиці

На їх базі утворять нову державну наукову установу.

Фото: КМУ

Кабінет міністрів погодив пропозицію про ліквідацію ДП «Інституту рибного господарства та екології моря» і «Одеського центру Південного науково-дослідного інституту морського рибного господарства та океанографії» та утворення на базі їх майна нової державної наукової установи. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Погоджено пропозицію Міністерства аграрної політики та продовольства щодо ліквідації державного підприємства «Інститут рибного господарства та екології моря» і «Одеський центр Південного науково-дослідного інституту морського рибного господарства та океанографії» та утворення на базі їх майна державної наукової установи «Інститут рибного господарства, екології моря та океанографії» з віднесенням її до сфери управління Державного агентства меліорації та рибного господарства України», - повідомив він.

Раніше ми писали, що Кабмін затвердив Нацстратегію подолання гендерного розриву в оплаті праці.

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