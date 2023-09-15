Кабмін затвердив Нацстратегію подолання гендерного розриву в оплаті праці

Затвердили Національну стратегію подолання гендерного розриву в оплаті праці на період до 2030 року.

Кабінет Міністрів затвердив Національну стратегію подолання гендерного розриву в оплаті праці на період до 2030 року. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Затверджено Національну стратегію подолання гендерного розриву в оплаті праці на період до 2030 року та операційний план заходів з її реалізації на 2023-2025 роки», - написав Мельничук.

Міністерство освіти і науки повідомляло раніе про такі кроки для досягнення гендерної рівності:

збір та аналіз статистичних даних, розподілених за статтю;

забезпечення антидискримінаційних стандартів та експертизи освітнього контенту, підтримка модельних освітніх програм із гендерно чутливим компонентом, розроблення пілотних алгоритмів запобігання гендерно обумовленому, зокрема сексуальному насильству, реагування на нього; створення у закладах освіти більш безпечного середовища для жінок та дівчат;

проведення у закладах освіти тренінгів, семінарів та курсів, підтримка галузевих наукових досліджень, залучення фахівців із гендерної проблематики до обміну досвідом і створення мереж взаємодії та співпраці для формування середовища, вільного від стереотипів та упереджень у сфері гендерної професійної сегрегації;

запровадження інформаційних кампаній щодо підвищення обізнаності про проблеми сегрегації в освіті і професії та шляхи їхнього подолання, створення майданчиків для широкого експертного та суспільного обговорення проблем і їхнього вирішення;

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