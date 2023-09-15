Інцидент з патрульними у Дніпрі: суддя обрав запобіжний захід жінці, яка перебувала в авто

Суд відправив жінку під нічний домашній арешт.

Джерело фото: Радіо Свобода

У Дніпрі відбулося судове засідання, на якому обирали запобіжний захід, жінці — учасниці інциденту з патрульними 29 серпня, під час якого застрелили чоловіка. Жінка тоді перебувала у автівці.

Як повідомили у ЗМІ, суддя частково задовольнив прохання прокурорів та обрав запобіжний захід підозрюваній – домашній арешт з 21:00 до 7:00 на 60 діб. Він триватиме до 13 листопада 2023 року.

Нагадаємо, у Дніпрі повідомили про підозру 23-річній жінці, яка перебувала в транспортному засобі під час інциденту з патрульними 29 серпня.

Слідчі вручили жінці повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу України (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу та ін.).

Також у поліції додали, що в рамках досудового розслідування тривають слідчі дії, судова медична експертиза та інші слідчі заходи для встановлення всіх обставин правопорушення, вчиненого 29 серпня щодо патрульних поліцейських. За результатами можлива додаткова кваліфікація.

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