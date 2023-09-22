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  1. В Україні

Дитина померла від передозування: підозрюють 17-річного юнака у продажі наркотиків

09:49, 22 вересня 2023
17-річного одесита підозрюють у продажу наркотиків, які призвели до смерті школярки у Одесі.
Дитина померла від передозування: підозрюють 17-річного юнака у продажі наркотиків
Джерело фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області
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Поліція Одеси затримала 17-річного юнака, якого підозрюють у продажу наркотиків, які призвели до отруєння та смерті неповнолітньої школярки. За ним закріплено підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання від шести до десяти років позбавлення волі, – повідомили у поліції регіону.

Подія сталася, коли медики госпіталізували неповнолітню школярку, яка отруїлася наркотичними препаратами і пізніше померла. Поліція отримала повідомлення від медичного персоналу про підозру у смерті дитини та внесла інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Під час огляду оселі, де проживала померла дівчинка, поліція знайшла амфетамін, результати експрес-тесту підтвердили його наркотичний характер. Також виявлено, що померла дитина придбала ці наркотики від 17-річного місцевого жителя.

Розслідуючи подію, поліція встановила, що підозрюваний замовляв наркотики через месенджери, одержував координати для їх забору, а потім продавав їх. Під час обшуку в квартирі юнака правоохоронці вилучили різні наркотичні речовини, ваги, пакувальний матеріал, телефон та інші предмети, пов'язані із збутом наркотиків.

Підозрюваному повідомили про підозру у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту психотропної речовини та особливо небезпечної психотропної речовини, а також у збуті наркотиків. Проводиться подальше слідство з метою з'ясування всіх обставин події та встановлення можливих спільників.

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