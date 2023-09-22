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  1. В Україні

У ДСНС дали поради, як діяти, якщо опинилися під завалом

07:18, 22 вересня 2023
Якщо немає змоги вибратися самостійно – кличте на допомогу та чекайте на рятувальників.
У ДСНС дали поради, як діяти, якщо опинилися під завалом
Фото: ДСНС
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У ДСНС надали українцям корисні поради та пояснили, як треба діяти, якщо після обстрілу опинилися під завалами. Важливо зберігати спокій і не панікувати. У випадку, коли немає сил і можливості вибратися самотужки, кличте на допомогу та чекайте рятувальників.

Також дотримуйтесь таких правил:

  • У "хвилину тиші", які влаштовують рятувальники, щоб почути людей, які опинилися під завалами, слід якомога голосніше кричати та подавати сигнали.
  • Якщо поряд є мобільний телефон та зв'язок, слід зателефонувати рідним чи за номером 101 та повідомити, де ви перебуваєте.
  • Якщо вас помітили треба пам’ятати, що потрібен час для визволення, тож спробуйте заспокоїтися і чекати на допомогу.
  • Якщо вас ніхто не чує, спершу потрібно оцінити обстановку навколо.
  • Спробуйте обережно вивільнити руки та ноги. Якщо частину тіла притиснуло уламком і звільнити її неможливо - одразу розпочніть масажувати ділянку тіла вище затиснутої. Це потрібно, аби підтримати циркуляцію крові та врятувати кінцівку.

Дуже важливо не зрушити перекриття чи балки, на яких все тримається. Тому не намагайтеся самотужки розбирати завали навколо себе.

  • Якщо вам вдалося вибратися, огляньте себе на наявність травм та ран. За можливості надайте собі та іншим людям першу домедичну допомогу.
  • Якщо розумієте, що немає сил та можливості вибратися самотужки - продовжуйте кликати на допомогу та чекати рятувальників.
  • В очікуванні порятунку намагайтеся не отримати переохолодження (якщо поряд є якийсь одяг спробуйте загорнутися в нього).

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